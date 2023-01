Joana Sanz tras detención de Dani Alves: 'He perdido los únicos dos pilares de mi vida'

La semana pasada Dani Alves, exjugador de los Pumas de la UNAM, viajó a España para estar presente en el sensible fallecimiento de la mamá de su pareja: Joana Sanz.

Una vez en Barcelona y previo a su regreso a México, la justicia catalana detuvo a Alves debido a las acusaciones que sufrió el brasileño de acoso sexual, esto en la noche previa al Año Nuevo en un bar de la capital catalana.

Tras la detención del futbolista, y la posterior condena que recibió, Sanz ha sufrido el acoso de los periodistas españoles a las afuera de la casa donde vivía con su madre, razón para la que ha compartido un mensaje en sus redes sociales.

"Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno", comentó Sanz

Dani Alves se ha quedado sin equipo tras el anuncio en el que Pumas decidió terminar con el contrato del jugador más ganador en la historia.

