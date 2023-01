El exjugador del Manchester United, Jesse Lingard, fue invitado al podcast de Steven Narlett, donde habló sobre su estadía con los Red Devils y los problemas que tuvo que afrontar por su alcoholismo.

“Traté de olvidar lo que me pasaba bebiendo, pero lo empeoró 10 veces. Bebía antes de irme a dormir. Siempre una última copa. Ahora miro hacia atrás y pienso ‘¿por qué hice eso?’, pero necesitaba algo para quitarme el dolor”, comentó el jugador inglés.

Jesse Lingard aceptó que sus problemas con el Manchester United y asuntos personales que le afectaron en ese momento al mediocampista, fueron factores para su alcoholismo.

“Estuve expuesto a muchos insultos. Ya había tocado fondo y necesitaba hacer algo. Pasé por cosas que los que me rodeaban no sabían, sentí que el mundo se me caía encima. Estaba en el campo, pero no quería jugar. Necesitaba un descanso. Llegué a los partidos completamente en blanco”, mencionó.

Actualmente, Lingard juega para el Nottingham Forest, quienes van en el lugar 13 de la Premier League con cinco victorias, cinco empates y nueve derrotas.

