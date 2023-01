Final Four de la Kings League se jugará en el Camp Nou, anuncia Joan Laporta

A pesar de que varios medios españoles aseguraron que la relación entre Gerard Piqué y Joan Laporta, presidente de Barcelona quedó rota, el directivo y el jugador español, se reunieron en un stream de la Kings League para anunciar que el Final Four de dicho torneo se celebrará en el Camp Nou.

"La Final-4 de la Kings League el día 26 de marzo se va jugar en el Spotify Camp Nou", mencionó Laporta en plena transmisión. lo que provocó entusiamos entre los demás presidentes de los clubes de la liga de futbol de Piqué.

"Lo vamos a reducir con las mismas medidas que tiene el Cupra Arena. Las entradas van a estar a la venta a partir de las 21 de la noche. (hora España) Van desde los 10 a los 60 euros Van a poder entrar 90.000 personas", anunció la Kings League.

"Tengo ganas de asistir. Si estoy disponible por agenda, estaré encantado de ir. Sé que algunos jugadores siguen la Kings League InfoJobs. Me lo he pasado muy bien. Me alegro que estéis motivados para el día 26 de marzo. Que hagáis divertir a la gente, y sobre todo a la gente joven, es fantástico", finalizó Laporta.

ES OFICIAL. La Final Four de la Kings League Infojobs se celebrará en el Spotify Camp Nou. Vamos a pasarlo bien. pic.twitter.com/cBhm3YIx6u — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 20, 2023

