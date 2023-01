Dani Alves: ¿Quién es Joana Sanz, esposa del exjugador de Pumas, que lo defiende tras acusación?

Luego de la polémica de Dani Alves, su esposa, Joana Sanz, salió a la defensa del jugador, declarando en un programa TV que Alves es muy respetuoso y que no haría una acción como la que se le acusa.

“Yo he visto muchas mujeres que se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando no estoy”, platicó Joana en el programa ' Y Ahora Sonsoles'.

Joana es un modelo de origen español, comenzó su carrera en el mundo del modelaje desde temprana edad, ganó el concurso Supermodel of the World cuando tenía 17 años.

Ha trabajado para las marcas más reconocidas como Gucci, Chanel, Jimmy Choo, campañas publicitarias para Sony, Samsung y H&M. Por su belleza, la modelo se convirtió en influencer de 'life style', con miles de seguidores.

Conoció al jugador brasileño en España cuando él jugaba en Barcelona, después contrajeron matrimonio en 2017, en un boda privada, con muy pocos medios de comunicación. La pareja se mudó a París por un tiempo en donde compartían en redes sociales su viajes alrededor del mundo.

