Dani Alves: ¿Cuánto tiempo podría estar en la cárcel por presunta agresión sexual?

Dani Alves, exjugador de Pumas, está detenido en Barcelona, España de manera preventiva, pero su caso puede resolverse en horas o en años. El brasileño es acusado de un presunto abuso sexual en contra de una mujer del país ya mencionado.

Todo inició el 30 de diciembre de 2023, cuando, en sus vacaciones, Alves asistió a un antro en la ciudad española; después, el 2 de enero se dio a conocer públicamente la denuncia hacia Alves, y este 20 de enero, el ahora exjugador de la UNAM declaró ante las autoridades, pero fue detenido preventivamente por una orden de la jueza del caso, pero por petición de la Fiscalía de Barcelona; es decir: Dani Alves está tras las rejas.

El problema para el brasileño es que no sabe cuánto tiempo podría estar en la prisión preventiva, pues se deben de hacer las investigaciones adecuadas; mismas que dependen de las declaraciones de ambas partas y lo que el jurado llegue a registrar.

Pero para que se dictamine si es culpable o no, pueden pasar días, semanas, mes o años, pues las investigaciones no tienen un tiempo estimado. De no ser absuelto (salir libre y sin culpa de la prisión preventiva), Daniel Alves puede estar tras las rejas hasta 12 años para cumplir una condena por abuso sexual, si es que el juzgado lo encuentra culpable.

EL CASO DE SANDRO ROSELL

Para tener una idea del tiempo que Dani Alves puede estar en prisión preventiva, está el caso de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, quien fue sometido a un curioso, largo y penoso caso por presunta organización criminal.

Rosell fue detenido en mayo de 2017, y pasó cerca de dos años en detención preventiva, hasta que fue absuelto por la Audiencia Nacional de la acusación por crimen organizado t blanqueo de capitales, en 2019.

Cabe desta que, el caso de Sandro Rosell, fue realizado en Barcelona, donde Dani Alves está siendo juzgado, investigado y en prisión preventiva.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NORMA PALAFOX Y NAILEA VIDRIO REGALAN EL PRIMER TIKTOK COMO COMPAÑERAS DE CRUZ AZUL