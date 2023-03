La modelo chilena Daniella Chávez nuevamente ha entrado en la polémica, después de que se dio a conocer que jugadores de la selección de Argentina la habrían buscado para tener encuentros íntimos con ella.

Daniella Chávez comentó hace unas semanas que tuvo relaciones con el futbolista Cristiano Ronaldo en el año del 2015 y a partir de ahí ha recibido varios señalamientos.

Sin embargo, la chilena se defendió de todas las acusaciones que han hecho varios usuarios que señalan a la sudamericana de tener un comportanmiento 'fácil'.

Ante ello, Daniela Chávez publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje en donde acusó directamente a futbolistas campeones de la selección de Argentina de haber querido tener encuentros sexuales con ella, sin mencionar un nombre en específico.

"Si fuese prostituta me acostaría con los cientos de futbolistas profesionales que me escriben, incluyendo los de la Selección Argentina. Pero no lo soy y no necesito acostarme con alguien por dinero. Me va fenomenal en redes sociales", sentenció la modelo.

