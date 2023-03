Christian Martinoli y Luis García no descartan salir de TV Azteca: 'No podemos hablar de esto'

Martinoli y Luis García no descartan salir de TV Azteca pese a su larga trayectoria.

Durante su visita a Nuevo León para narrar el encuentro entre Rayados y Necaxa, un reportero abordó a los comunicadores para cuestionarlos sobre la posibilidad de dejar la televisora.

“No, de ese tema no, prefiero no hablar. Ya nos tenemos que ir, muchas gracias. No podemos hablar de esto", contestaron ambos.

Cabe mencionar que hace unos meses, Martinoli reveló que Televisa buscó hacerse de sus servicios tras la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

