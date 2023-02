TV Azteca también explotó contra la FMF; se suma a las críticas de Televisa

El pasado martes, Yon De Luisa y Mikel Arriola dieron una conferencia de prensa donde anunciaron las medidas que se tomarían de cara al Mundial del 2026, tras el fracaso que ocurrió en Qatar 2022, donde no muchos quedaron de acuerdo con el informe que dieron tanto el Presidente de la FMF como el de la Liga MX.

Este viernes, durante la transmisión del Mazatlán contra el FC Juárez, TV Azteca aprovechó el tiempo al aire para lanzar un mensaje contundente a la Federación y a los aficionados que sintonizan el encuentro de la Jornada 5 del Clausura 2023.

"Después de uno de los peores mundiales de nuestra historia, sigue sin haber respuestas claras. Estamos en uno de los momentos más penosos del futbol, se nombran directivos con escasa experiencia y sin mérito alguno, por si fuera poco, los candidatos al entrenador de la selección no proyectan un cambio de formar, se presentan propuestas a medias que no resuelven absolutamente nada y no representan un cambio de fondo,

"Para ser claros, el futbol mexicano no tiene ni pies ni cabeza y no hay proyecto, ese no es el balompié que queremos, la afición necesita claridad, organización y así no vamos a ningún lado. En Azteca Deportes siempre estaremos a favor del desarrollo y evolución del futbol mexicano, hoy siempre compartimos la emoción", se escuchó en la cápsula de TV Azteca

Recordemos que, hasta el momento, no se tiene claro todavía el nombre del entrenador de la Selección Nacional y que el 90 por ciento de los proyectos del Tri y de la Liga MX serán sujetos a votación en una junta de dueños.

