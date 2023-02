Carlos Reinoso: "Mi mayor logro en la vida fue dejar las drogas"

Carlos Reinoso fue uno de los pilares del americanismo en la década de los años 70, fue multicampeón como jugadores y siguió siendo un estandarte tras su retiro pero desde el banquillo.

Además de su fama y sus logros dentro del terreno de juego el chileno desarrollo una carrera fuera de las canchas donde, el dinero y los vicios, lo fueron mermando con el correr de los años.

Recientemente, "El Maetro" reconoció públicamente lo difícil que fue para el salir y dejar el oscuro mundo de las drogas, algo que no se sabía del ídolo y máximo representante del americanismo.

"Mi mayor triunfo en la vida fue salir de las drogas. Bendito sea Dios me recuperé hace más de 30 años, no es fácil, pero me acerqué mucho a Dios, mi hija Paola me ayudó muchísimo. Es una lucha contigo, no con el qué dirán. Me acerqué mucho a Dios", confesó el ídolo americanista en entrevista con Jorge "El Burro" Van Rankin.

Reinoso actualmente es comentarista y analista de TUDN, aunque oficialmente no se ha retirado del futbol, el chileno no dirige en primera división desde 2017 cuando entrenó a los Tiburones Rojos del Veracruz.

