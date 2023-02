Paige Spiranac, la golfista más sexy del mundo, eliminó publicación de IG tras ser humillada

Paige Spiranac es considerada como la golfista más sexy del mundo, debido a esto su popularidad en redes sociales ha crecido de manera exponencial y sus presentaciones en los campos de golf se han convertido en las más esperadas del circuito del LPGA.

Esto también ha tenido sus tramos oscuros en la carrera de la golfista estadounidense, uno de los más recientes ocurrió cuando, debido a comentarios de odio, tuvo que borrar múltiples comentarios en donde se criticaba su figura.

La golfista de 29 años confirmó mediante un posteo en sus redes sociales que tuvo que borrar comentarios, algo que no suele hacer, debido a los comentarios acerca de su peso, posterior a terminar borrando el video donde, como cada semana, incita y enseña a sus seguidores a jugar golf.

"Honestamente, la mayoría de los hombres me llamaron gorda, eso llevo a la publicación al siguiente nivel lol… Tuve que borrar muchos comentarios, algo que no hago casi nunca, he sufrido mucho estos años queriendo mantenerme en mi peso ideal porque en mí no es algo natural", confirmó.

Spiranac no está rankeada dentro de la LPGA, lo que ha limitado sus participaciones en los majors del Golf.

