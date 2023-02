Gerard Piqué: Paparazzi piensa demandar al exfutbolista por supuestas calumnias

Gerard Piqué continúa en el ojo del huracán. El paparazzi Jordi Martín podría demandar al exjugador de Barcelona, pues insinuó que es una persona drogadicta.

El paparazzi ha estado siguiendo a Piqué y a su actual novia Clara Chía, después de que salió a la luz la canción de Shakira con Bizarrap, hace unos días Jordi compartió que el exfutbolista lo stalkeaba en su redes sociales, “me vigila mi mejor amigo”, escribió en su Instagram

El exculé le respondió “deja las drogas, la cocaína es muy jodida”, escribió en su Twitter. Esas palabras podrían perjudicar a Gerard ya que Jordi reveló que es una acusación directa.

"Piqué, has hablado en presente y yo hace años que no consumo. Como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un examen de tóxicos, que haré esta semana, y mostrará que en mi sangre no hay cocaína, ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar a un juez”, argumentó el paparazzi en el programa argentino Intrusos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GULLIT PEÑA SOBRE SUS POLÉMICAS: ‘NO SÉ PORQUÉ ME CRITICAN ASÍ, DE MALA LECHE’