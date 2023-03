Floyd Mayweather es acusado por Jake Paul de intentar provocarlo: 'Había 50 tipos alrededor de mí'

Jake Paul, boxeador estadounidense aseguró que Floyd Mayweather y su equipo de seguridad lo confrontaron en Miami tras el término del partido de la NBA entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers.

El también actor detalló que aproximadamente unos 50 sujetos se le acercaron para intimidarlo y provocarlo.

“Literalmente había 50 tipos alrededor de mi y yo no estoy dispuesto a meterme en esos problemas. No sé cuál sea el problema con Floyd tal vez siga enojado de que le quite su gorra hace unos años”, aseguró Paul.

Cabe recordar que ambos boxeadores tuvieron un polémico encuentro cara a cara en mayo de hace dos años, donde Jake le arrebató la gorra a Mayweather, acción que hizo que se negara a salir a su pelea si Paul seguía presente en el lugar.

Finalmente Jake Paul publicó en su cuenta de Twitter un mensaje hacia Floyd donde le dice que si quiere pelear con él que puede hacerlo, pero que no utilice a personas para ello ya que arruinaría su noche y solo quería disfrutar.

