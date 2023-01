David Medrano: ‘¿Existe un tratamiento mágico para que la cancha de Jalisco se pueda recuperar?’

La situación en el Estadio Jalisco ha causado grandes polémicas. El inmueble no está apto para recibir dos partidos este fin de semana (Atlas vs Toluca y Leones Negros vs Pumas Tabasco) debido a su mal estado.

Sobre el tema, David Medrado, colaborador y columnista de RÉCORD, analiza a más detalle el tema y pregunta si existe un ‘modo mágico’ para recuperar las óptimas condiciones.

“El Atlas vuelve a jugar el jueves ante Mazatlán. ¿En cuatro días ya va a estar bien la cancha?”, remarcó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El Estadio Jalisco en problemas. pic.twitter.com/chg7aKwkUN — david medrano felix (@medranoazteca) January 6, 2023

“Suspender un segundo partido sería meter a la liga en un problema de calendarización espectacular. ¿En dónde clavas dos partidos en un equipo que va a participar en Concachampions?”, agregó Medrano.

“Habrá que ver qué dicen el lunes. ¿Qué tanto mejoró la cancha? ¿Existe algún tratamiento mágico para terrenos de juego que permite que en cuatro días una cancha se pueda mejorar?”, concluyó.

Asimismo, el periodista, en más de una ocasión, aplaudió la decisión oficial de no jugar en el Jalisco hasta nuevo aviso.

