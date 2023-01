FC Juárez cerró las taquillas de su estadio por jornada de inseguridad

Juárez vivió una jornada violenta en las últimas horas. Con ello, las actividades cotidianas han sido pausadas, incluyendo las relacionadas con el futbol; Los Bravos anunciaron que cerrarán las taquillas de su estadio Olímpico Benito Juárez.

En las redes sociales del equipo, notificaron la postura que han tomado. “¡Atención, aficionado! Por tu seguridad, la taquilla permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”, se lee.

Para la Jornada 1 del Clausura 2023, los fronterizos visitarán el Estadio Universitario Olímpico para medirse con Pumas en la Ciudad de México.

No obstante, varios partidos fueron cancelados, principalmente en Sinaloa. Tanto el Mazatlán vs León como el Dorados vs Correcaminos esperan su reprogramación.

La situación en Juárez estalló cuando en un Centro de Readaptación Social brotó la violencia con un saldo de 17 muertos y 27 reos prófugos.

