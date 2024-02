¡De las canchas a las TV! Nikkole Teja fue presentada como nueva conductora en Multimedios

Semanas después de anunciar su retiro del futbol profesional, Nikkole Teja, exjugadora de equipos como Puebla o Necaxa en la Liga MX Femenil, fue presentada en Multimedios como nueva conductora del programa 'Vivalavi'.

En su primera aparición, la exfutbolista salió con un vestido blanco, mostró las "piernas de futbolista" a petición del conductor del show y realizó unas dominadas con el balón sin zapatos puestos.

Nikkole Teja sorprendió a sus seguidores y a la afición tras anunciar su retiro del futbol profesional pocas semanas después de haber fichado con Puebla de la Liga MX Femenil.

Nikkole Teja en Multimedios. pic.twitter.com/Ky6zkTvMKI — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) February 17, 2024

A través de redes sociales, la jugadora estadounidense publicó un mensaje en redes donde agradeció a La Franja por la oportunidad y dio a conocer su decisión, asegurando que es momento de "avanzar a la siguiente etapa de su vida".

He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida. Es tiempo de avanzar a lo siguiente en mi vida…", escribió.

