nikkole-teja-anuncia-su-retiro-del-futbol-profesional

Nikkole Teja sorprendió a sus seguidores y a la afición tras anunciar su retiro del futbol profesional pocas semanas después de haber fichado con Puebla de la Liga MX Femenil.

A través de redes sociales, la jugadora estadounidense publicó un mensaje en redes donde agradeció a La Franja por la oportunidad y dio a conocer su decisión, asegurando que es momento de "avanzar a la siguiente etapa de su vida".

"Si está es la única vida que voy a vivir, estoy feliz de haber conocido y amado al futbol. Si hay otra vida después de esta espero encontrarlo otra vez y sentir que el futbol me ame de también.

"He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida. Es tiempo de avanzar a lo siguiente en mi vida…", escribió.

Puebla se despide de Nikkole Teja

Puebla informó que Teja causó baja de su plantilla, esto después del anuncio de la jugadora; llegó al equipo un día antes del Clausura 2024 y no tuvo actividad en el torneo.

"El Club Puebla Femenil informa que Nikkole Teja ha decidido emprender proyectos personales fuera del futbol, por lo que causa baja de nuestro plantel", se lee en el comunicado.

Nikkole Teja llegó a México para jugar con Necaxa en el Clausura 2022. En tres torneos con las Centellas, disputó un total de 32 partidos.

