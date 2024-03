Declan Rice aclara la misteriosa mancha café en sus shorts durante el último partido

Declan Rice, jugador del Arsenal, ha abordado las especulaciones surgidas después de que los fanáticos notaran una mancha de color café en la parte trasera de sus shorts durante el último partido contra el Porto.

El encuentro de Octavos de Final de Champions League, que culminó en una victoria para los Gunners en los penales, generó atención adicional debido a la presencia de esta sospechosa marca en la vestimenta de Rice.

Algunos seguidores llegaron a especular que podría tratarse de un incidente embarazoso para el jugador en el campo.

Sin embargo, Rice rápidamente disipó cualquier rumor al aclarar que la mancha tenía una explicación completamente inocente. El periodista Sidwell, compartió una nota de voz del propio Rice explicando dicha situación.

"Lo he visto circulando y parece muy sospechoso. Eso es porque no hay nada más alrededor de los pantalones cortos aparte de esa área. Puedo confirmar que no hubo accidente, amigo. Así que estoy feliz de asumir que es 100 por ciento, lodo. Hice algunas barridas y me puse en algunas posiciones... Así que sí, amigo, definitivamente no es eso".

Con esta declaración, Rice zanja cualquier especulación sobre la naturaleza de la mancha en sus shorts, asegurando a los fanáticos que no hubo ningún incidente vergonzoso durante el juego. Ahora buscará dejar atrás dichos rumores con una buena exhibición en el Derby de Londres ante Chelsea.

