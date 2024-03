Elisa Sanches abandona el cine para adultos para convertirse en árbitra de futbol

La brasileña Elisa Sanches, quien es conocida por su trabajo de actriz en el cine para adultos, decidió darle un giro a su carrera, y perseguir uno de sus sueños.

Elisa ha deseado ser árbitra de futbol, algo que está por cumplir pronto. Sanches tiene pensando inscribirse a la Federación de Futbol del Estado de Río de Janeiro y realizar los cursos necesarios.

En una entrevista para UOL, la mujer aseguró que desde niña soñaba con convertirse en silbante.

"Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitro de futbol", compartió.

Por su parte, Elisa afirmó que se encuentra en gran forma física para silbar en el campo y llevar a cabo los partidos.

"Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera", señaló.

