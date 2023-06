Desirée Monsiváis arremete contra Fox Sports: 'Son puro chicharrón'

Desiréé Monsiváis dejo a Rayadas este miércoles, cerrando su segunda etapa con el equipo, del que es la máxima anotadora histórica. Por ello, dedicó una transmisión de Twitch a sus seguidores, donde estaba contestando sus preguntas.

Uno de ellos quiso saber su opinión sobre la posible llegada de Katty Martínez al equipo regiomontano, a lo que respondió criticando a FOX Sports, quien publicó la información sobre la delantera del las Águilas.

"Los de Fox son puro chicharrón... Ya ven que decían que me iba al América y no me fui", señaló la exjugadora de Rayadas.

Asimismo, aprovechó el momento para dejar en claro que ella no sabe nada al respecto e invitó a la afición a dejarla disfrutar su reciente campeonato.

"No lo sé, no tengo el puesto directivo para saber, y si lo tuviera no lo diría. Déjenla disfrutar su campeonato, un cabezazo muy lindo en la Final, está en su estado de flow como lo tuve yo", agregó.

