¿Katty Martínez manda mensaje a Roberto Medina? La goleadora presumió su título con América Femenil

En una emocionante final del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, Katty Martínez se consagró campeona una vez más, pero esta vez vistiendo los colores del América.

Tras la victoria, Katty Martínez utilizó las redes sociales para compartir su alegría y enviar un mensaje a la afición. En una publicación en su cuenta personal, la goleadora compartió una foto acostada junto al trofeo y escribió: "Buenos y campeonísimos días Águilas. Sigo soñando... América Femenil".

No obstante, previo a la Gran Final del Clausura 2023, se generó una polémica que captó la atención de las redes sociales. Roberto Medina, ex entrenador de las Amazonas, equipo en el que Katty Martínez militaba anteriormente, publicó un polémico video en el que afirmaba "revelar" detalles sobre la salida de Martínez de Tigres y la presunta implicación de Sebastián Córdova en la negociación.

Ante estas acusaciones, 'Katty Killer' no tardó en defenderse y responder contundentemente. A través de su cuenta de Twitter, la delantera mexicana compartió un mensaje claro y directo: "¿Ahora sí vamos a hablar? Pues hablemos. Llevo año y medio callando mi verdad de cómo pasaron las cosas. Me amenazaron si llegaba a decir lo que pasó. Ni siquiera me dejaron despedirme. Ya basta de que distorsionen todo".

Con su enérgica respuesta, Katty Martínez dejó en claro su intención de poner fin a las especulaciones y afirmó su derecho a contar su versión de los hechos. Aunque las polémicas pudieron haber generado distracciones, la delantera se mantuvo enfocada en su desempeño en el terreno de juego, demostrando una vez más su valía como una de las figuras más destacadas del fútbol femenino en México.

A pesar de no haber sido titular indiscutible durante el torneo y de los rumores sobre supuestas disputas con el entrenador Ángel Villacampa durante la fase regular, Katty Martínez demostró su calidad y experiencia en los momentos decisivos al marcar dos goles en la serie Final ante Pachuca.

