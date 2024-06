Don Beto, aficionado de Pumas, es reventado en redes tras la nueva porra a la UNAM

Alberto Ugalde García, conocido en redes sociales como "Don Beto", ha ganado notoriedad por su emblemático grito "CU, CU, Pumas". Recientemente, Don Beto ha vuelto a la escena con la intención de promover una nueva porra para Pumas.

Sin embargo, su reaparición ha sido recibida con opiniones divididas y críticas en redes sociales. Con más de 82 mil seguidores en su cuenta de TikTok, Don Beto se dirigió a los aficionados de los Pumas para invitarlos a popularizar su nueva porra.

Esta está pensada para ser utilizada en los partidos de local del club, específicamente durante los saques de manos a favor del equipo. En su video, Don Beto, vistiendo los colores de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó su creación, que consiste en el grito "Venga Pumas, Pumas… Vamos Pumas, Pumas".

La respuesta en redes sociales ha sido variada. Algunos usuarios han expresado su cansancio ante la presencia constante de Don Beto y su percepción de que busca desesperadamente atención. Los comentarios críticos y las burlas no se hicieron esperar, y muchos hicieron referencia a señalamientos de comportamientos inapropiados que circulan en redes.

"Vean lo importante que es ahorrar para el retiro"; "Este señor me da mucha pena y vergüenza, y eso que ni le voy a Pumas"; "Mejor que le siga dando likes a las muchachas, bien que le encanta"; "Desborda el talento por los poros… Dijo nadie, nunca"; "Ya no, don… Ya no"; "Después de meses, quedó lista su porra... Puro talento", se lee en TikTok.

