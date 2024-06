¡Tensión en Nápoles! Napoli explota contra agente y padre de Kvaratskhelia que piden salida del jugador

Khvicha Kvaratskhelia está a punto de iniciar su camino en la Eurocopa 2024 con Georgia, pero lejos de su concentración con su país, el delantero vive momentos tensos en su futuro con su club, el Napoli, de donde quiere salir este verano con miras a jugar en un equipo que dispute la Champions League.

El padre de Khvicha y su agente, han señalado en múltiples ocasiones que buscan un nuevo equipo para el georgiano, sin embargo, empezarán a ver las opciones cuando finalice la Euro 2024 para no distraerlo y que busque hacer un papel relevante en una nación donde no se espera que avance de la Primera Ronda.

"No quiero que la gente piense que Kvara quiere quedarse en Nápoles. Queremos irnos, pero estamos esperando el final de la Eurocopa para no molesta a Khvicha. La prioridad es el traspaso a un equipo que juegue en la Champions League", señaló el agente de Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli.

"No quiero que se quede en Nápoles, el año pasado cambiaron tres entrenadores y es difícil jugar en una situación así", expresó el padre de Khivha, Bardi. Ambas declaraciones causaron revuelo entre la afición del Napoli, quienes temen que uno de sus mejores jugadores parta de sus filas.

¡Napoli responde declaraciones!

Sin embargo, Napoli no se quedó en silencio y salió a responder estas declaraciones en un comunicado en sus redes sociales, donde señalaron que el jugador no está en venta y que su agente y su padre no decidirán el futuro de Khvicha, sino el equipo que lo contrato y que le paga su salario, el Napoli.

"En referencia a las declaraciones del agente de Kvaratskhelia y de su padre, el Calcio Napoli reitera que el jugador tiene contrato por otros tres años con el club. Kvaratskhelia no está en el mercado. ¡No son los agentes ni los padres quienes deciden el futuro de un jugador contratado por el Napoli, sino del Club Calcio Napoli!", fue el comunicado del equipo donde también militó el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano.

