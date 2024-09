El día que Eduardo Fentanes fue a la cárcel por ser espía del Tri

Hoy en día Eduardo Fentanes es de los pocos entrenadores mexicanos que dirige en la Liga MX, pero su trayectoria empezó años atrás, específicamente, con la Selección Mexicana de futbol previo al Mundial del 2006.

Fentanes, más reconocido por su trabajo con Santos Laguna y ahora con los Rayos de Necaxa, estuvo en “Faitelson sin censura” donde le contó a David Faitelson cómo fue que, siendo espía del Tricolor de Ricardo Antonio La Volpe, pasó la noche en una prisión de Croacia.

"Los dos años y medio hice visorias en Costa Rica, Canadá, El Salvador y en enero de 2006 me tocó ir a ver a Angola y seguí muy de cerca a Irán, me tocó ser el espía directo de Irán, volé a Zagreb sin papeles de nada, me detuvieron en migración.

“A esa visoria no estaba asignado, pero fue el día que México jugó en el Stade de France, me mandan a mí de mochilazo, me dieron algunos viáticos, boletos y así vuela a Zagreb y de ahí te trasladas, sin reservas, sin hotel, sin nada y me detienen.

Eduardo Fentanes habla de la llegada de Javier Aguirre y Rafa Márquez al banquillo de la Selección Mexicana “Si Rafa como D.T. tiene capacidad de transmitir lo que jugó será fantástico” #FaitelsonSinCensura por TUDN pic.twitter.com/E0pLMQhVZ0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 20, 2024

“Un par de horas después me liberan, casi media noche, en un autobús, no hablan inglés, entienden un poco más el español, salgo al otro día a las 6 de la mañana, no duermo, no había boletos para el estadio, compré en reventa, cayó una tormenta increíble, no pude sacar la cámara, pero bueno, los alcanzo en Holanda, en Ámsterdam con el reporte de la visoria”, comentó el ahora entrenador en la Liga MX.

