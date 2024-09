El día que Marco Barrera ‘bautizó’ a Peso Pluma

El exboxeador mexicano, Marco Barrera narró en entrevista para RÉCORD como fue que ‘bautizó’ con el apodo de ‘Peso Pluma’ a Hassan Emilio Kabande cantante y compositor mexicano de los corridos tumbados.

Marco Barrera detalló que fue en una fiesta, cuando lo conoció y debido a su apariencia física por lo delgado y alto, le comentó que tenía cuerpo para la categoría ‘peso pluma’, algo de lo que el cantante no tenía conocimiento, sin embargo, el apodo le agradó terminó por adoptarlo.

“Estamos en el restaurante, un amigo de un conocido, de repente dijo si cerramos el restaurante y pedimos música a un muchachito que trae puras guitarritas y canta muy bien. Empezó a cantar, yo dije, pues canta diferente, no canta como alguien de aquí. Terminó la hora de música y el dueño del restaurante, me acerca con él (Peso Pluma) y le pregunta: ‘¿Conoces a Marco Barrera?’ a lo que Peso Pluma contestó que no, por lo que mi amigo le dio una palmada en la espalda y le explicó cuales habían sido mis logros como boxeador, mientras Peso Pluma fumaba una plumita para descansar.

“Peso Pluma me dice, en serio, pues platíqueme. Y le digo, no, pues sí, fue campeón mundial. Súper gallo, campeón mundial pluma, campeón mundial super pluma, puse el referente y hay varios conocidos. No, pues catalogado como de los 50 mejores boxeadores del mundo. En eso se levanta. Flaco, delgado, alto, y digo ¡Ah cabrón!, tú tienes cuerpo de peso pluma, cabrón, si fueras boxeador serías peso pluma y empezamos a reírnos”, reveló.

Posteriormente, Marco Barrera mencionó que Peso Pluma le preguntó respecto a la categoría que dio nombre a su apodo, sin pensar que este adoptaría ese nombre artístico y que este llegaría al más alto nivel

“Y me dice (Peso Pluma) ¿Y qué es peso pluma? Y le expliqué que es una división muy mexicana, una división que ha dado tremendos campeones mundiales. Y es por eso que es muy conocida en todo el mundo. Y me dice: ‘¿usted fue campeón en esa división?’ Digo, sí, que fue campeón mundial pluma. Y así quedó. Pero era por lo espigado y lo alto, no por otra cosa. Y ve nomás, quién iba a pensar que se iba a ir tan a la fama, tan grande”, aseguró.

De igual manera, el pugilista mexicano enfatizó en que lleva buena relación con Peso Pluma, ya que este lo reconoce como su ‘padrino’ por el apodo, y le tiene un gran respeto a tal grado que fue gracias a él que asistió como invitado a la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para la transmisión de TUDN

“En la pelea de Saúl Canelo Álvarez aquí en Guadalajara. Y le empezaron a contactar con su manager. Dijo, no, pues no, está ocupado, no está ocupado. Y le dijeron, es que nos pidió Marco Antonio Barrera, de favor contactarlo para que nos acompañe en la mesa de comentaristas de Televisa. Encantado. Dijo, sí, pues voy para allá.

“Entonces, en cuanto llega, volvió a agarrar lo mismo. Me abrazó, padrino y que no sé qué y lo que ocupe. Y lo volvió a decir en el micrófono. Ahí, pues que es mi padrino. Porque empezó Pluma, empezó a platicar la historia. Nos hemos encontrado muy poco. Sí, pero te vuelvo a repetir. En cuanto le escribí por Instagram, me contestó a la primera y en cuanto fue por medio de Televisa que le dijeron es por parte de Marco Antonio Barrera que quiere que esté en la mesa. Llegó y nos acompañó en esa transmisión de la plaza de Canelo Álvarez”, concluyó.

