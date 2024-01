ESPN se disculpará por comentario de Aaron Rodgers sobre Jimmy Kimmel

Comentario "tonto y objetivamente inexacto". Así calificó ESPN las palabras de Aaron Rodgers sobre Jimmy Kimmel durante el Pat McAfee Show de esta semana y se disculpó por lo ocurrido con el mariscal de los New York Jets.

En su participación semanal en el programa de entrevistas deportivas, Rodgers sugirió que Kimmel era uno de los nombres de presuntos asociados con Jeffrey Epstein. Ante estas acusaciones, el presentador y comediante reaccionó con molestia y amenazó con emprender acciones legales.

Stephen A. Smith, colega de McAfee en ESPN, pidió a Rodgers disculparse, y el propio McAfee afirmó que el mariscal solo estaba "hablando tonterías" sobre Kimmel, con quien el jugador tiene un historial de roces. Ejemplo de ello fue cuando en 2021 el comediante se burló de Aaron luego que éste dio positivo por Covid-19.

En este contexto, Michael McCarthy de Front Office Sports aseguró que ESPN pedirá disculpas y que reconoció que "nunca debieron ocurrir esos comentarios". "Aaron hizo un tonto y objetivamente inexacto comentario sobre Jimmy Kimmel", escribió la fuente mencionada, como cita a Mike Foss, vicepresidente senior de la cadena.

A pesar de ello, de momento no se ha plantado la posibilidad de que Rodgers ya no aparezca en el programa en un futuro. " El espectáculo seguirá evolucionando. No me sorprendería que el papel de Aaron evolucione con ello", finalizó.