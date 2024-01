El 2024 ha sorprendido al mundo del deporte, ya que el actor Jimmy Kimmel ha dicho en redes sociales que demandará a Aaron Rodgers por difamación, luego de que el mariscal dijera en el programa “The Pat McAfee Show” de ESPN que el prestador está en la lista de Jeffrey Epstein.

“Querido imbécil: para que conste, no he conocido a Epstein, ni he volado con él, ni lo he visitado, ni he tenido contacto alguno con él, ni encontrarás mi nombre en ninguna lista que no sean las tonterías claramente falsas que les gustan a los locos de cerebro blando. Usted mismo parece no poder distinguirse de la realidad. Tus palabras imprudentes ponen a mi familia en peligro. Continúa así y debatiremos más los hechos en los tribunales”, escribió Kimmel en X.

El QB de los Jets de Nueva York señaló que va a celebrar con una botella cuando salga la lista, provocando un momento incómodo en Pat McAfee.

“Se supone que saldrá pronto (la lista), hay mucha gente, incluido Jimmy Kimmel, que realmente espera que eso no salga a la luz… Te diré una cosa, si esa lista sale a la luz, definitivamente estaré destapando algún tipo de botella”, dijo Rodgers.

Cabe mencionar que en los próximos días saldrán a la luz los 177 nombres relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, quien fue acusado de abusar y traficar sexualmente a cientos de niñas que acudían a su hogar para darle un masaje de 200 dólares.

