NFL: Dalvin Cook llega a Ravens tras ser cortado por Jets

Van con todo por el campeonato. Los Baltimore Ravens firmaron de cara a los playoffs al explosivo y muy peligroso excorredor de los New York Jets, Dalvin Cook, informó su agencia Loyalty Above All para Adam Schefter de ESPN.

El cuatro veces Pro Bowl fue liberado recientemente por los Jets, quienes lo tomaron en la agencia libre y le garantizaron $6.8 millones por una temporada. Ahora tendrá la oportunidad de ayudar a los Ravens a llegar lejos en los playoffs.

Luego de conseguir ser la primera siembra de la Conferencia Americana, los Ravens (13-3) han asegurado el descanso en la primera ronda de los playoffs y no jugarán hasta la ronda Divisional de la AFC el 20 o 21 de enero, por lo que Cook tendrá dos semanas más para prepararse para la postemporada.

Pese a haber tenido una decepcionante temporada con New York, en donde solo acumuló 214 yardas en 67 acarreos, Dalvin sigue siendo una gran apuesta, pues con los Minnesota Vikings promedió más de mil yardas en sus últimas cuatro temporadas.

Cook se unirá a Justice Hill y Gus Edwards en el backfield de los Ravens, ya que Keaton Mitchell sufrió una lesión en la rodilla que puso fin a su temporada.

