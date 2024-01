Este es el panorama de PlayOffs rumbo a la semana 18 de la NFL

Una temporada más de la NFL está por terminar, las sorpresas y decepciones aún están por concretarse, ya que a falta de jugarse la Semana 18, existen 11 franquicias que tienen posibilidad de quedarse con uno de los cinco boletos disponibles a los playoffs y soñar con llegar a Super Bowl LVIII que se llevará a cabo el 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Actualmente, ya existen 9 equipos calificados a la postemporada, en donde sobresalen las cabezas de serie de cada conferencia, San Francisco 49ers (NFC) y los Baltimore Ravens (AFC), que por ser líderes ya están en la ronda divisional y jugarán en casa. La lista de clubes clasificados es la siguiente:

Baltimore Ravens (13-3) - Cabeza de serie AFC y título de la división norte

Kansas City Chiefs (10-6) - Título de la división oeste de la AFC

Cleveland Browns (11-5) - Clasificado Conferencia AFC

Miami Dolphins (11-5) - Clasificado Conferencia AFC

San Francisco 49ers (12-4) - Cabeza de serie NFC y título de la división oeste

Detroit Lions (11-5) - Título de la división norte de la NFC

Dallas Cowboys (11-5) - Clasificado Conferencia NFC

Los Angeles Rams (9-7) - Clasificado Conferencia NFC

Philadelphia Eagles (11-5) - Clasificado Conferencia NFC

Los tres boletos que están disponibles en la AFC y los dos de la NFC pueden distribuirse en los siguientes equipos:

Conferencia Americana

Buffalo Bills (10-6) puede ser líder de la división este si le gana a Miami Dolphins y el pase a playoffs lo puede obtener hasta con un empate con Miami, la derrota de Jaguars o el empate de Houston con Indianapolis.

Miami Dolphins (11-5) sería líder de la división este si le gana a los Buffalo Bills y es la única forma en la que puede clasificar a playoffs.

Jacksonville Jaguars (9-7) puede obtener el liderato de la división sur si derrota a los Tennessee Titans y el boleto a playoffs los puede conseguir con un empate o derrota de Pittsburgh o las derrotas de Pittsburgh y Denver Broncos.

Indianapolis Colts (9-7) aún puede ser líder de la división sur si le gana a Houston y Jacksonville pierde. Para el boleto a playoffs necesita ganarle a Houston o el empate con Houston y la derrota de Pittsburgh.

Houston Texans (9-7) también puede ser líder la división sur si le gana a Indianápolis y la derrota o empate de Jacksonville. Para pasar a playoffs necesita ganarle a Indianápolis o el empate con Indianápolis, las derrotas de Jacksonville y Pittsburgh.

Pittsburgh Steelers (9-7) tiene una misión difícil, pero no imposible para avanzar a la ronda de playoffs, pues necesita ganarle a Baltimore y que pierda Buffalo Bills, Jacksonville o el empate de Houston e Indianápolis. En caso de un empate con los Ravens, la derrota de Jacksonville, la victoria de Denver y el no empate de Houston e Indianápolis lo salvarían.

Conferencia Nacional NFC

Dallas Cowboys (11-5) puede ser líder de la división este con ganarle a Washington, si empata con la igualada de Eagles le basta y en caso de que pierda necesita la derrota de Filadelfia.

Philadelphia Eagles (11-5) también puede ser líder si le gana a los Giants y si Dallas empata o pierde. En caso de que Eagles empate, la derrota de Dallas los salvaría.

Tampa Bay Buccaneers (8-8) puede llevarse el primer lugar de la división sur al ganarle a Cardinals y en caso de que pierda o empate necesita la derrota de Nueva Orleans. El boleto a playoffs lo puede conseguir con un empate, la derrota de Seattle y la derrota o empate de Green Bay.

Atlanta Falcons (8-8) puede obtener el liderato de la división sur y los playoffs solo ganándole a New Orleans y la derrota de Tampa Bay.

New Orleans Saints (8-8) puede ser líder con una victoria sobre Atlanta y la derrota o empate de Tampa Bay. En caso de empatar solo la derrota de Tampa Bay le ayudaría. En cuanto al boleto a playoffs tiene la opción de ganar, una derrota o empate de Seattle y la derrota de Green Bay o un empate con Atlanta y las derrotas de Seattle y Green Bay.

Seattle Seahawks (8-8) puede pasar a playoffs ganandole a Arizona y la derrota o empate de Green Bay; un empate, la derrota de Green Bay y la derrota o empate de Tampa Bay; un empate, la derrota de Green Bay y la derrota o empate de New Orleans.

Green Bay Packers (8-8) puede pasar a la postemporada con una victoria sobre Chicago; empate con Chicago, derrota o empate de Seattle y derrota o empate de New Orleans; empate con Chicago, derrota de Seattle y derrota de Tampa Bay; empate con Chicago, empate de Seattle y la derrota o empate de Tampa Bay; derrota o empate de Minnesota, derrota de Seattle y la derrota de Tampa Bay O la derrota o empate de Minnesota, derrota de Seattle y la derrota de New Orleans.

Minnesota Vikings (7-9) solo tiene dos combinaciones para avanzar a la postemporada y son una victoria contra Lions, derrota de Green Bay, derrota de Seattle y derrota de Tampa Bay o una victoria sobre Lions, derrota de Gren Bay, derrota de Seattle y derrota de New Orleans.

Con estas combinaciones de resultados quedan eliminados equipos como New York Jets (6-10), New England Patriots (4-12), Cincinnati Bengals (8-8), Tennessee Titans (5-11), Denver Broncos (8-8), Las Vegas Raiders (7-9), Los Angeles Chargers (5-11), New York Giants (5-11), Washington Commanders (4-12), Chicago Bears (7-9), Carolina Panthers (2-14) y Arizona Cardinals (4-12).

