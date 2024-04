Faitelson arremete contra Inter Miami tras ser eliminados por Rayados: "Equipo de porquería"

Luego de que Rayados de Monterrey eliminó a Inter Miami en Cuartos de Final de CONCACAF Champions Cup, David Faitelson, periodista de TUDN, arremetió contra el club de la Major League Soccer (MLS) y les llamó "equipo de porquería". Asimismo, David señaló que Lionel Messi ya es un jugador viejo, al igual que Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

La eliminatoria terminó 5-2 a favor de Monterrey. Ante este dominio, Faitelson tachó de lamentable el cómo se manejó Miami durante los Cuartos de Final. Desde el rendimiento en la cancha, hasta sus actitudes fuera de ella, fueron reciminadas por el periodista de TUDN.

"Inter Miami terminó por ser un desastre. Tanto fue ese desastre o catástrofe que hasta Lionel Messi ha desaparecido. El Monterrey fue mejor que el equipo de la MLS, que al final terminó siendo un perdedor y hasta un mal perdedor, por lo que pasó fuera de la cancha en el partido de Ida", expresó David.

Y es que tras el partido de Ida, Jordi Alba, Luis Suárez y Lionel Messi, junto con Gerardo 'Tata' Martino, además de los reclamos hacia los árbitros, se encararon con algunos elementos del equipo de Liga MX. A pesar de esto, ninguno recibió sanción.

Asimismo, David comentó que aunque Inter Miami tenga estrellas, la edad ya es un factor importante. De igual forma, las limitantes en su plantel detonaron no solo en la eliminación, sino en que también fueran goleador en el marcador global sin algún tipo de oposición frente a los dirigidos por Fernando 'Tano' Ortiz.

"Miami puede tener a Messi, Jordi Alba, Suárez y Busquets, pero cuando buscó en la banda soluciones ante un equipo que se desmoronaba, no las tuvo. Miami mostró todo el peso de los años de sus futbolistas estelares; son viejos, están haciéndose viejos, incluyendo a Messi y una versión amateur, mala, malísima del resto de sus compañeros. Me da mucha pena, no por el Inter, me da mucha pena por Messi. La verdad, tiene un equipo de porquería", sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: F1 ANUNCIA CALENDARIO PARA 2025; GP DE AUSTRALIA ABRIRÁ LA TEMPORADA