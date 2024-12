Faitelson fue separado de programas en ESPN por criticas a ‘Canelo’ Álvarez

A casi ya un año desde su llegada a TUDN, David Faitelson habló de las grandes diferencias que es trabajar en ESPN y Televisa, sorprendiendo a propios y extraños con su comparación, mencionando que actualmente tiene mayor libertad de expresión que en su antigua televisora.

En entrevista para RÉCORD, David Faitelson reveló que en ESPN fue ‘castigado’ por las criticas que hacía sobre las peleas de ‘Canelo’ Álvarez, señalando que inclusive fue removido de distintos programas por sus polémicas declaraciones, situación que no ha vivido en Televisa.

“En ESPN había tenido temas complicados por cosas que yo decía, me acuerdo una pelea del ‘Canelo’ Álvarez vs Avni Yildirim donde dije que esa pelea fue un fraude, al día siguiente me llamaron para decirme que ya no vas a trabajar en ‘tales’ programas, no te castigaban totalmente pero sí te mandaban un mensaje para que supieras que no puedes decir ciertas cosas”, mencionó David Faitelson

Aunado a esto, Faitelson mencionó el apoyo que recibió por parte de Televisa cuando ’Canelo’ Álvarez lo vetó de sus peleas, señalando que le permitieron seguir haciendo su trabajo con normalidad pese a los acuerdos comerciales que pudiesen existir y recalcando que este apoyo no lo recibiría en ninguna otra televisora.

“Aquí en Televisa el día en que ‘Canelo’ decidió no darme la acreditación de la pelea, Televisa rentó una sala de juntas frente a la arena y me instaló un pequeño palco para que pudiera transmitir la pelea, otra empresa hubiera dicho ‘mejor toma un avión y regresa a México’ y no, Televisa se comprometió conmigo hasta el final”, declaró Faitelson a RÉCORD.

