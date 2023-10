Faitelson mandó nuevo 'recadito' a Martinoli tras postal con Adal Ramones: "En plena pretemporada"

El pasado lunes, David Faitelson se despidió de manera oficial de ESPN, televisora que fue su casa durante los últimos 15 años, para ser parte del nuevo roster de Televisa.

El martes, durante una entrevista con Jorge Van Rankin, confirmó que sus actividades con su nueva empresa comenzarán a finales de este mes, dado que todavía tiene contrato con ESPN, pero en sus redes sociales anda haciendo 'pretemporada'.

Este miércoles Faitelson subió una foto junto a Adal Ramones con la descripción "En plena pretemporada, como diría Martinoli", arrobando al que alguna vez fuera su compañero en TV Azteca.

Christian Martinoli y David Faitelson vienen de la escuela de José Ramón Fernández y compartieron muchos momentos en la televisora del Ajusco, al menos hasta después de Alemania 2006, cuando Faitelson se fue de TV Azteca.

Faitelson continuará en 'pretemporada' posiblemente hasta el próximo mes de noviembre, cuando ya se pueda integrar al equipo de trabajo de TUDN.

'¿Ya tan rápido?'

La noche del pasado martes Christian Martinoli y David Faitelson protagonizaron su primer 'encontronazo' como rivales televisivos luego de un posteo donde Faitelson reconociera las aptitudes del delantero azulcrema Henry Martín, a lo que su contraparte de TV Azteca respondió muy a su manera.

"Henry Martín es un “fuera de serie”. Mete goles, es generoso con el compañero, no es envidioso y deja hasta la última gota de sudor en la cancha… Muy bien, Henry Martín, cada día eres más “capitán” del América…", dice la publicación que Faitelson compartió en su Twitter a la que Martinoli respondió "¿Ya tan rápido?".

Henry Martín es un “fuera de serie”. Mete goles, es generoso con el compañero, no es envidioso y deja hasta la última gota de sudor en la cancha…

Muy bien, @HenryMartinM, cada día eres más “capitán” del América… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 4, 2023

Tras la respuesta de Martinoli, Faitelson respondió: "¿No te gusta Henry Martín? A mí sí. No te equivoques, Martinoli… Soy y seré el mismo que conociste en la redacción trabajando de forma honesta y leal… Y no pienso cambiar… Guárdate las insinuaciones y el doble sentido para otros. No para mí…".

Así mismo Martinoli replicó a quien estuviera por más de una década en ESPN: "¿Cuál insinuación David? Así como yo le voy al Toluca. Tú le vas al América de toda la vida. Tan simple como eso", finalizando con una foto de Faitelson de un equipo israelí y con el comentario del narrador de TV Azteca: "Ahh, yo soy de River también".

