¡Por una lesión! AMLO aseguró que pudo jugar en la MLB de joven

Para nadie es secreto que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador es un gran aficionado del beisbol, e incluso ha enfocado algunas de sus acciones como mandatario en el apoyo y difusión de este deporte.

Sin embargo, lo que poca gente conoce es que de joven tuvo la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas de la MLB. Al menos eso confesó el Presidente de México durante su mañanera de este miércoles 4 de octubre.

El Presidente refirió a una lesión que tiene en su mano, por la cual ya no puede escribir con tanta frecuencia y que además lo alejó de deporte en su juventud.

"Como cada vez se me está torciendo más mi dedito, rara vez escribo con la mano. De joven era yo central file, salió una línea y me tiré y agarre la bola de una atrapada", compartió.

"Yo era un buen filder y bateador; corrí a la base; sin embargo, yo pude haber llegado a jugar en las Grandes Ligas, pero ya estoy presumiendo", señaló López Obrador y explicó que no se atendió bien la lesión y por ello no sanó.

"Le cayó lo que se le llama coloquialmente rebaba y se me ha ido enchuecando cada vez más y como escribo, pues la letra ya no sale bien y la que me interpreta es Laura, mi asistente", finalizó.