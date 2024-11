Fernando ‘Cantante’ Guerrero manda extraño mensaje a finalizar sus partidos

América obtuvo la victoria contra Pachuca el miércoles pasado. El resultado benefició al equipo de Coapa de cara a su presencia en Liguilla directa este torneo. Por las águilas anotaron Alejandro Zendejas y Alan Cervantes; por los Tuzos Alfonso ‘Ponchito’ González. Mientras que el equipo de la bella airosa quedó eliminado del torneo.

Al finalizar el partido, el colegiado Fernando Guerrero señaló su gafete FIFA. El silbante mexicano ya ha mostrado en otras ocasiones su parche que lo avala como árbitro internacional; desde el 2014 el ‘Cantante’ es silbante internacional.

Fernando Guerrero fue captado en video, que se viralizó rápidamente en redes sociales. En el video se vió que el silbante de nuestro balompié; finalizó el encuentro entre Águilas y Tuzos, señaló su pecho mientras las cámaras lo enfocaron.

Al parecer esta ocasión es diferente a las otras que el colegiado lo hizo; esta vez por su posible salida como árbitro internacional. Arturo Brizio mencionó en un programa de FoxSports que no lo tienen contemplado.

“El hecho es que hoy Guerrero no va inscrito en la lista, no va a estar inscrito el próximo año como FIFA. El tema aquí, parece ser que no le avisaron. Me parece que un tema de caballerosidad, si fue así, es decirle al árbitro: ‘no vas en la lista del año que entra”, mencionó Brizio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEMANIA INCLUYÓ A UN JUGADOR DE OTRO PAÍS EN SU LISTA DE CONVOCADOS