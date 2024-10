Franco Colapinto revela que recibió apoyo de Bizarrap para llegar a F1: “Es un pibe súper humilde”

Franco Colapinto, el piloto argentino que dio el salto a la Fórmula 1 en busca de hacer historia ha revelado que el DJ argentino conocido como Bizarrap fue un bastión de ayuda para lograr el sueño.

“Bizarrap es un grande. Como artista es un crack. Una leyenda argentina, lo está haciendo muy bien. Es el número uno en lo que hace, yo quería hacerlo en lo mío. Es un pibe con los pies en la tierra, súper humilde y amable”, destacó en entrevista con El Hormiguero.

El piloto de Williams mencionó como fue el acercamiento con el artista con la ilusión de conseguir los patrocinadores que necesitaba.

“A ciegas me dijo ‘decime lo que necesitás, te doy una mano, relájate que vas a llegar’. Me impresionó porque es una persona súper famosa que sale en todos lados”, comentó .

Colapinto comentó sobre su experiencia dentro de la Fórmula 1, donde el volante ha sido lo más difícil: “Es un quilombo. Hay muchos botones que la idea es no tocarlos, Va muy rápido, al principio estás medio desacostumbrado y cuesta estar enfocado en qué tocar”.

“Después tenés a un chabón en la radio hablando cada 5 segundos y al principio no podía andar ni por lo gris. Un francés me hablaba y no le entendía nada por el acento. Hacía lo que podía para entender qué botón apretar”, sentenció.

