Gallagher recibió un cabezazo del padre de Rúben Dias en las celebraciones del Manchester City

El cantante inglés Noel Gallagher dio a conocer que necesitó puntadas en su labio superior tras ser golpeado accidentalmente por el padre de Rúben Dias, zaguro del Manchester City en las celebraciones por el título de la Premier League.

Los Citizens de Pep Guardiola se coronaron tras una dura batalla con el Liverpool durante toda la campaña, pero una remontada en contra del Aston Villa los consagró en el futbol europeo.

“Cuando cae el tercer gol, justo, hay un caos absoluto. Como puedes imaginar, en el estadio donde nos sentamos, la familia de Rúben Dias está en el palco, un par de palcos más arriba.

“Así que estoy saltando como un idiota, pasando a mi hijo de 11 años como si fuera el trofeo de la Premier League, toso el mundo lo está levantando y me doy la vuelta y el padre de Rúben Dias orre directamente hacía mí: me da un cabezazo mientras estoy en el suelo cubierto de sangre”, narró el intérprete de la banda Oasis para TalkSport.

Lejos de estar preocupado por s golpe, Gollegher contó que Pep Guardiola y demás aficionados del City le preguntaban por su salud, por lo que fue uno de sus mejores días.

“No veo los dos últimos minutos, me tuve que bajar a la ambulancia y me tuvieron que coser. Tengo puntos de sutura en el labio superior y los ojos morados. Cuando voy al pasillo, Pep se acerca llorando y nos abrazamos y me dice: ‘Que te pasó en la cara’”.

“Si me han visto hoy, parece que acabo de llegar a casa desde los años 80, desde Ellan Road. Parece que me rompieron la cabeza. Es increíble. Muchos aficionados del City me preguntan: ‘¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Y yo les digo: ‘Nunca lo adivinarán’”, finalizó Noel.

