García Aspe arremete contra la Copa del Mundo de 2026: "Con 48 Selecciones, una vergüenza"

A lo largo de las Copas del Mundo, el número de Selecciones participantes han aumentado poco a poco. Sin embargo, para el Mundial 2026, habrá 48 combinados, la mayor cifra en la historia de estas competiciones. Ante esto, Alberto García Aspe, exjugador mexicano, arremetió contra la cantidad de equipos en el Mundial.

Para el excapitán de Pumas, tener 48 Selecciones en la próxima Copa del Mundo es una vergüenza, pues se pierde la calidad de los partidos a lo largo de la competencia. Asimismo, asegura que en la Fase de Grupos habrá partidos de muy poco interés.

Y es que a lo largo de los Mundiales se ha aumentado el número de Selecciones de 16, a 24, luego a 32 y ahora, para la próxima edición en México, Estados Unidos y Canadá, el Mundial tendrá la presencia de 48 países.

"Esto ya no es un Mundial, esto ya es una vergüenza, con todo respeto. En primera fase vas a ver partidos terribles. Para mí, el mejor Mundial que yo vi y que todavía era muy joven fue el de España 82 donde había 24 Selecciones y todos los partidos eran muy buenos. Pasas a 32 y todavía, pero ya con 16 equipos más, no me gusta en lo más mínimo", expresó Aspe.

Asimismo, García Aspe asegura que en la fase de eliminación, al tener equipos que quedaron en tercer lugar de la Fase de Grupos, no es la mejor vía para mejorar la calidad en las Copas del Mundo.

