Gerard Piqué se burla de Iker Casillas tras la 'manita' del Barça al Real Madrid en Supercopa

Este fin de semana se jugó la Final de la Kings World Cup Nations en Turín, donde Gerard Piqué e Iker Casillas estuvieron presentes en el encuentro donde Brasil venció a Colombia.

Casi al mismo tiempo, el FC Barcelona derrotó y goleó al Real Madrid en la Final de la Supercopa de España, lo que provocó las burlas del exdefensa culé hacia el exarquero merengue.

¿GIVE ME FIVE? ✋✋✋



Gerard Piqué no perdió la oportunidad de recordarle a Iker Casillas los cinco goles que le anotó el Barcelona al Real Madrid en la Supercopa de España. 😅🤭



