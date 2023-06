Grupo Orlegi: 34 canteranos de Santos y Atlas se graduaron en el Colegio Orlegi

Grupo Orlegi dio a conocer que 34 futbolistas canteranos de Santos y Atlas terminaron sus estudios en su propia escuela, el Colegio Orlegi, que está especializado en la educación de deportistas de alto rendimiento, donde señalan que su mayor compromiso es hacer del deporte, una herramienta de transformación social y de trabajar.

El Colegio Orlegi es reconocido por la Secretaría de Educación y cuenta con dos sedes, una en Torreón y otra en Guadalajara; en ambas, la primera categoría es para alumnos de tercer grado de secundaria donde trabajan de la mano con su escuela de origen.

El segundo es un plan es el de preparatoria completa (seis semestres) en modalidad virtual, y el último es un programa diseñado especial para alumnos graduados de preparatoria previo a su ingreso a la universidad.

No solo nos apasiona el fútbol, sino también brindar una educación integral a nuestros jóvenes futbolistas, siguiendo un Modelo Formativo que los prepara para un futuro exitoso. ¡Felicitaciones a nuestros 34 graduados del Colegio Orlegi! : https://t.co/MFj9lw2hXJ#WinOrWin pic.twitter.com/RkGiyBU34a — Orlegi Sports (@Orlegi_Sports) June 23, 2023

Los 34 alumnos graduados del Colegio Orlegi corresponden a las dos sedes en generaciones de diciembre de 2022 y mayo de 2023, y tanto Dante Elizalde como José Riestra, presidentes ejecutivos de Santos y Atlas, respectivamente, se mencionaron felices por el proceso de sus futbolistas.

“Aquí nadie se rinde, aquí venimos a demostrar de lo que estamos hechos y todos los días tratamos de honrar a nuestras familias, eso es lo que han hecho ustedes y me hace sentir muy orgulloso. Les pido que no dejen de soñar y que, al mismo tiempo, no dejen de luchar, como lo vienen haciendo hasta ahora”, señaló Elizalde.

“Es un orgullo el poder estar aquí hoy con ustedes, poder compartir, darnos cuenta de lo que somos capaces cuando estamos juntos, al final, somos una gran familia. Para el grupo siempre ha sido más importante la persona antes que el jugador, siempre ha sido parte de nuestra labor el poder brindar oportunidades para que los jóvenes puedan tener un mejor futuro y una mejor prelación”, comentó Riestra.

Frida Carolina Cussin Franco se llevó una mención especial por haber obtenido un promedio general de 9.7, todo esto siendo futbolista de Santos Femenil, jugando como medio de contención y tras ya haber debutado en Primera División.

Por su parte, Erick Mauricio Medrano Sánchez, que llegó a la Sub 13 de Atlas, prepara ya sus maletas para iniciar un proyecto en la Academia Elite de Real Sporting de Gijón, equipo que también pertenece a Grupo Orlegi.

