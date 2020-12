Guillermo Ochoa: 'No creo que hubiera elegido ser más streamer que futbolista'

Guillermo Ochoa ha comenzado una nueva faceta en la que comparte su pasión con los videojuegos al transmitir sus partidas vía streaming con sus afiicionados.

Esta etapa de los videojuegos, en la que soy gamer, no es sólo de ahora que comencé a transmitir en vivo. Es una pasión de toda la vida. Desde que era pequeño los regalos siempre eran videojuegos", comentó Ochoa para Marca Claro.

El portero del América ha consolidado su carrera en el futbol desde que debutó en el 2004, pero aunque ha demostado tener talento en las consolas, no habría cambiado los guantes por los controles de haber existido anteriormente las plataformas digitales.

"No creo que hubiera elegido ser más un streamer que ser futbolista. Lo dudo mucho porque de niño jugaba futbol mucho más que con los videojuegos, claro que estas plataformas no existían en esa época; sin embargo, creo que no lo hubiera considerado. Mi prioridad era la escuela, el futbol y después los videojuegos", señaló.

Otros futbolistas como el argentino Sergio Agüero han fundado equipos de eSports y Ochoa aseguró que también consedera seguir sus mismos pasos.

"Hemos considerado algunas opciones. No tengo nada en concreto, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Estoy abierto a la idea. Por el momento como lo he dicho en mis streamings, mi equipo de sSports soy yo", puntualizó.

