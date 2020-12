Canelo Álvarez reveló que su sueño frustrado era ser piloto de F1

Saúl Álvarez es uno de los boxeadores más reconocidos a nivel mundial, y ha revelado que su sueño frustado era ser piloto de Fórmula 1. Además, se dijo orgulloso por lo que logró Checo Pérez en la Gran Premio de Sakhir.

“Me da muchísimo gusto porque es un orgullo. Qué chingón ver a la ente triunfo. Uno de mis sueños frustrados era ser piloto de la Fórmula Uno, obviamente no se me dio y se me dio el boxeo y me siento muy orgulloso de que también les vaya muy bien y para eso estamos, para apoyar, escuchar el himno nacional y que se pinte de verde, blanco y rojo en otros países, eso es un orgullo.

“No, simplemente le mandé felicitaciones en Twitter (a Checo) y hacerle saber lo contento que estaba y lo orgulloso que estaba de lo que hizo y nada más", mencionó para TUDN.

El Canelo se medirá el próximo sábado a Callum Smith, por lo que asegura que no lo único que piensa en este momento es en su carrera.

“Ahora lo único que me interesa es manejar mi carrera y a los chavos que trae Eddy, manejarlos y por darles una guía correcta y enseñarles muchas cosas. Ahora lo que me interesa es llevar mi carrera, hacer lo mejor y después ya vemos. Nunca me he visto como promotor. Amo hacerlo yo, amo entrenar, amo pelear, lo disfruto mucho pero no me veo como promotor", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAPA FRANCISCO: SE CONVIRTIÓ EN NUEVO SOCIO DE BOCA JUNIORS