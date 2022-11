Hamilton sobre roce entre Checo y Verstappen en el GP de Brasil: 'Parecía show de las Kardashians'

Lewis Hamilton comparó la polémica de Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil con el reality show de la familia Kardashian.

El siete veces campeón del mundo en la Fórmula Uno aseguró que la situación le pareció graciosa y entretenida, por lo que espera que esté en el documental de Netflix para el deleite de los aficionados.

“Siendo sinceros, se sintió un poco como el ‘Show de las Kardashian’ lo sucedido con Red Bull en Brasil. Fue bastante gracioso, muchas de las cosas que escuché durante los siguientes días resultó ser muy entretenido. Estoy seguro de que todo eso estará en Netflix, va a ser genial para los aficionados”, dijo para Channel 4.

El pasado domingo 13 de noviembre, Checo Pérez no contó con el apoyo de su coequipero cuando más le necesitaba, y es que un podio en Brasil le hubiera garantizado el subcampeonato en la temporada 2022.

Su cumpañero neerlandés se negó a cederle el paso en la competición, hecho que el tapatío no comprendió pues en otras ocasiones se ha visto obligado a hacer lo mismo por Max ayudarle a ganar el campeonato.

“Ya les dije que no me pidan eso. Ya les di mis motivos y los voy a sostener, ¿está claro?”, dijo Verstappen cuando la escudería austríaca le solicitó apoyo, logrando que Checo saliera molesto de la carrera: “Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que hecho por él. No entiendo sus razones, muy sorprendido, si tiene dos campeonatos es gracias a mí”.

