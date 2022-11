Salinas Pliego sobre el despido de Faitelson de Azteca Deportes: 'Está loco y habla mucho'

Ricardo Salinas Pliego desmintió al periodista David Faitelson quien aseguró haber sido despedido de TV Azteca por un reportaje incómodo. El empresario dio su versión para un capítulo del canal de YouTube de Escorpión Al Volante.

“No lo odio, está loco ¿Cómo lo voy odiar? De repente se apendeja. Lo que pasa es que como es comentarista, habla mucho el cabrón y uno que habla mucho seguro se va equivocar bastante. Ese es el pedo”.

Hace unos meses el también comentarista reveló que uno de sus trabajos periodísticos había incomodado a uno de los socios de Salinas, por lo que de inmediato se optó por rescindir su contrato, declaración que Salinas Pliego tachó de "mentiras".

“Claro que no pasó. Pinches mentiras. ¿Quién chingados lo va a mandar a llamar? Y no tengo la costumbre de mandar a llamar a las personas, por eso tengo una estructura y mando a mis ‘minions’ para poner en orden a mis demás ‘minions’. Es como la canción, ‘si no me acuerdo no pasó’”.

De acuerdo a Faitelson todo sucedió cuando José Ramón Fernández era el encargado de Azteca Deportes y decidieron presentar un reportaje sobre Moíses Saba, quien fue directivo de Veracruz y falleció en 2010, después de que este asegurara que los periodistas del programa eran controlados.

“El periodismo libre está por encima de cualquier tipo de interés malévolo…’, ya sabes, todo maravilloso quedó muy bueno y ya lo metimos. El lunes llego al trabajo y me dicen ‘te están esperando en la oficina del señor Salinas Pliego.

“Entramos y el señor Salinas: ‘Ustedes saben que Moisés Saba es mi socio, ¿verdad? Y ustedes le faltaron el respeto a mi socio y lo empezó a correr y ahí aparezco yo en el noticiario ‘Hechos’ con ‘el periodismo y los periodistas estamos por encima de cualquier interés’. Puso pausa y me dijo ‘tú eres un pendejo’, y así viendo el video se la pasó”.

