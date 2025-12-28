¡Caos en la NBA! José Alvarado y Mark Williams intercambian golpes en pleno partido

El Smoothie King Center fue testigo de uno de los momentos más tensos de la temporada actual. Durante el tercer cuarto del choque entre New Orleans Pelicans y Phoenix Suns, el base José Alvarado y el centro Mark Williams fueron protagonistas de una gresca que terminó con la expulsión inmediata de ambos.

Pelea | AP

¿Cómo fue la pelea entre Alvarado y Williams en la NBA?

El conflicto surgió tras una cortina de Williams sobre Alvarado, quien respondió con un fuerte empujón para liberar el espacio. Tras el cobro de la falta personal, el jugador de los Suns golpeó por la espalda al puertorriqueño, hecho que detonó la pelea en el centro de la duela.

A pesar de la notable diferencia de estatura, el base de los locales no retrocedió ante el gigante de Phoenix. Ambos intercambiaron puñetazos antes de que sus compañeros y el cuerpo de seguridad lograran intervenir para evitar una tragedia mayor durante el desarrollo del compromiso.

La transmisión oficial mostró cómo uno de los impactos de Alvarado alcanzó el rostro de Williams de forma directa. Los árbitros castigaron la acción con la salida forzada de ambos involucrados bajo cargos de conducta antideportiva, mientras la afición local reclamaba la decisión arbitral.

En juego | AP

Suns se llevan la victoria sobre Pelicans

En lo estrictamente deportivo, Phoenix Suns aprovechó la inercia del juego para llevarse la victoria por 123-114. Devin Booker lideró la ofensiva visitante con 20 unidades, mientras que Dillon Brooks y Collin Gillespie aportaron 18 y 17 puntos respectivamente en este cierre de serie.

Por el lado de los locales, Trey Murphy III fue el máximo anotador con 24 tantos en su cuenta personal. Fue secundado por los 22 de Zion Williamson desde el banquillo, pero el esfuerzo resultó insuficiente para evitar que los Suns completen la barrida en territorio de los Pelicans.

La liga mantendrá bajo análisis las imágenes del altercado para determinar posibles suspensiones adicionales para los involucrados. El ambiente hostil acumulado durante estos dos enfrentamientos directos deja a ambos equipos bajo la lupa de la NBA por su falta de disciplina.

New Orleans queda a la espera de conocer el tiempo que perderá a Alvarado por su violenta reacción. Esta baja representa un duro golpe para su rotación defensiva, justo en un tramo clave de la campaña donde cada triunfo cuenta para escalar posiciones en el oeste.