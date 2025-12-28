Derrick Henry humilla a Green Bay y se burla de los "Cabeza de Queso" en Lambeau Field

El corredor estrella de los Baltimore Ravens, Derrick Henry, no solo dejó su huella en el marcador este sábado por la noche, sino que también protagonizó la imagen viral de la jornada al burlarse directamente de la tradición más icónica de los Green Bay Packers.

Ravens venció a Packers | AP

Tras una actuación histórica en la que Henry corrió para 216 yardas y anotó 4 touchdowns, el "Rey" decidió celebrar su dominio total de una manera poco amistosa para los locales. Al finalizar el encuentro, Henry fue captado colocándose un sombrero de rallador de queso sobre su cabeza, una referencia directa a los famosos "Cheeseheads" que portan los aficionados de Green Bay.

Una noche de pesadilla para la defensiva de Green Bay

Desde el primer cuarto, Henry impuso su voluntad física. La defensiva de los Packers no encontró respuesta para la potencia del corredor, quien promedió más de 6 yardas por acarreo. Sus cuatro anotaciones silenciaron un Lambeau Field que vio cómo su equipo era superado en todas las facetas del juego terrestre.

La elección del "rallador de queso" no fue casualidad. En redes sociales, los aficionados interpretaron el gesto como el cierre perfecto para una noche donde Henry, literalmente, "ralló" a la defensiva rival hasta dejarla sin opciones.

Se vuelve costumbre: La burla del queso gana tracción

Lo que más debería preocupar en Green Bay no es solo la derrota, sino el hecho de que su identidad cultural se está convirtiendo en el trofeo favorito de sus rivales.

Henry fue el MVP de la noche | AP

Apenas la semana pasada, varios jugadores de los Chicago Bears realizaron gestos similares tras su enfrentamiento contra Green Bay, utilizando el mismo gorro y mímicas alusivas a cortar o rallar queso.

Lo que antes era un símbolo de orgullo para Wisconsin, ahora parece ser el blanco principal de las celebraciones de los equipos visitantes, quienes buscan añadir sal a la herida tras vencer a los "Empacadores".

Con esta victoria, los Ravens se mantienen vivos en la lucha por un boleto a los Playoffs y , mientras que los Packers deberán buscar la forma de recuperar el respeto en su propia casa y evitar que su icónico sombrero siga siendo utilizado como accesorio de burla por las estrellas de la liga.