¡Hay tiro! Comentarista pelea con futbolista mexicana: 'No me pagan para apoyar'

La Selección Mexicana Femenil se enfrentó contra su similar de Estados Unidos en un partido amistoso resultando en una amarga derrota por la mínima para las mexicanas dirigidas por Pedro López.

Durante la transmisión del partido, el equipo mexicano recibió algunas críticas, lo que provocó una reacción de Bianca Sierra, futbolista actual de Tigres. Sierra expresó su descontento con los comentarios de los medios de comunicación, acusándolos de no ser imparciales y de buscar hablar mal de las jugadoras mexicanas:​

"En lugar de leer buenos comentarios sobre nuestro equipo nacional y mostrar apoyo, los comentaristas de televisión siempre tienen que encontrar una manera de menospreciar a las jugadoras y mostrar hate. ¡Vamos México, son unas chingonas!", manifestó Sierra.

La comentarista deportiva de TUDN, María Fernanda Mora, respondió a los comentarios de Sierra, defendiendo su labor como analista y aclarando que su trabajo no se trata de mostrar apoyo, sino de ofrecer un análisis objetivo:

"Saludos, Bianca. No me pagan por 'leer buenos comentarios' o 'mostrar apoyo'. Nos pagan por analizar y si una jugadora anda baja de nivel, se dice y listo. No es personal. Es un análisis con base en lo que hacen en la cancha", respondió Mora.

La interacción entre Mora y Sierra ha generado diversas opiniones entre los aficionados, algunos apoyando la crítica constructiva y otros pidiendo más apoyo hacia el equipo nacional.

