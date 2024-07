Henry Martín confesó que 'le dolió' quedar fuera de la Copa América

El delantero de América, Henry Martín, sigue haciendo goles y tras marcar un doblete ante Querétaro en la Jornada 2 del Apertura 2024, el mexicano habló una vez más sobre quedar fuera de la Selección Mexicana para la

Al término del encuentro en el estadio Ciudad de los Deportes, el capitán de las Águilas afirmó que ‘no le gustó’ quedar fuera del torneo y le sigue doliendo no haber podido ayudar al equipo. Además, agradeció el apoyo recibido por Emilio Azcárraga.

"A mí tampoco me gustó, es obvio, todos queremos estar ahí, es quizás lo más cercano a un Mundial, la Copa América, enfrentas los mejores equipos. Todos queremos estar ahí, me dolió estar fuera, pero lo respeté. No pude estar ahí, no pude apoyar al equipo. Agradezco a Emilio (Azcárraga) por decir lo que dijo", reveló al término del partido.

Además, Henry Martín, habló sobre la posibilidad de regresar a la Selección Mexicana, especialmente rumbo al Mundial del 2026, el cual para él sería un ‘sueño’ poder disputarlo.

“Lo final es estar en un Mundial de nuevo. Es un sueño que tengo. Mientras trabajo, haciendo goles, poniendo pases de gol, haciendo lo necesario para ayudar al equipo”, reveló el goleador de América.

