Miguel Herrera no le cierra las puertas a la Selección Mexicana. El entrenador mexicano sabe que la posición de DT en el Tricolor siempre puede ser una posibilidad por lo que afirmó ‘siempre estar listo’ en caso de que lo llamen.

Actualmente la Federación Mexicana de Futbol (FMF) afirmó que siguen fuertes con el proyecto de Jaime Lozano, sin embargo, los recientes fracasos en Nations League y Copa América han creado rumores sobre un cambio en la dirección técnica del Tricolor.

Miguel Herrera, quien ya estuvo al mando del equipo entre 2013 y 2015, afirmó que en caso de que lo contemplen para tomar a la Selección Mexicana, siempre estará listo, esto incluso si encuentra un nuevo equipo.

“No me gusta decir que yo ya quiero porque hay un técnico y hay que respetarlo. Pero si a mí me llaman siempre estoy listo para la selección, esté donde esté. Siempre que llegó un equipo pongo una cláusula de si viene la Selección de México, me voy”, confesó el ahora analista de Fox.

Con respecto a la actualidad de México y su reciente eliminación de Copa América, el exentrenador, confesó que le dolió verlos eliminados, por lo que afirma que se debe trabajar mucho rumbo al mundial del 2026.

“Nos dolió y nos puso tristes, pero hay mucho que trabajar porque hay buen equipo con jóvenes interesantes y creo que Jimmy va a tener mucho que trabajar para llegar al Mundial”, finalizó para Marca.

