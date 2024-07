Jesús Ramírez reveló el motivo por el que CH14 no fue al Mundial sub-17: "Era muy irregular"

2 de octubre no se olvida, la Selección Mexicana de Futbol se coronó por primera ocasión en un mundial gracias a la Selección Sub-17 que dirigió Jesús Ramírez, donde jugadores como César Villaluz, Carlos Vela, Ever Guzmán, entre otros, ganaron la primera Copa del Mundo para México, eso sí, en categorías con límite de edad.

Conforme fueron pasando los años la pregunta sobre la ausencia de Javier Hernández en la selección que venció a Brasil en Lima, Perú, comenzó a sonar cada vez más fuerte, sus goles con 'El Rebaño' y su fichaje al Manchester United volvieron que la pregunta fuera parte de la conversación, algo que 'Chucho' Ramírez terminó aclarando este martes en RÉCORD+.

Ramírez, en el Foro RÉCORD, comentó que en ese momento tenía que tomar una decisión eligiendo a los mejores por la premura de la competición: "En ese momento tú tienes que elegir a los mejores porque compites mañana, bueno, en un mes, ¿no?, entonces haces tu lista con relación a lo que quieres, a lo que estás jugando y la verdad que Vela, Edgar Andrade, Ever Guzmán, Enrique Esqueda, estaba muy competido, (Javier) se quedó en la penúltima porque era muy irregular, entonces yo preferí a alguien que fuera más constante", comentó.

'En México no se sigue el proceso'

En el mismo foro, Alberto García Aspe comento sobre lo que pasa con los jugadores que han salido campeones del mundo en categorías inferiores, asegurando que después de los títulos, a los jugadores no los ponen a jugar en sus equipos.

"Cuando otros jugadores regresan de estos torneos (con límite de edad) siguen jugando en sus equipos, pueden tener 17 años y siguen jugando en primera división y siguen su proceso de maduración, en México llegan y ya no los usan, los mandan a las Sub 17 y de ahí se empiezan a ir hacia abajo y si no tienen mentalidad, pues todavía peor porque no los usan, por eso a un jugador que fue campeón del mundo tienes que seguirlo usando y darle oportunidad por lo menos un torneo", comentó Aspe.

