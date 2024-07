¡Ya hay Plan B! Javier Aguirre es el candidato ideal para la FMF para suplir a Jaime Lozano

La Selección Mexicana sigue dando de qué hablar tras el fracaso de la Copa América 2024 donde se quedó en la Fase de Grupos, y a pesar de que, tras la Asamblea General de Dueños de la Liga MX, se señaló que iban a esperar el informe de Jaime Lozano para tomar una decisión, la FMF comisionada por Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez ya tiene un Plan B.

De acuerdo con información de Luis Castillo, revelada en el programa Atole con el Dedo de RÉCORD+, La Federación Mexicana de Futbol ya tiene en la mente al sustituto ideal de 'Jimmy' Lozano, pero el actual DT de la Selección Nacional no se iría del equipo, sino se quedaría como auxiliar de este nuevo mandamás.

Castillo reveló que el nombre es el de Javier Aguirre, quien no tiene equipo tras no renovar contrato con el Mallorca de LaLiga pensando ya en tomar las riendas del Tricolor que no tiene buenos resultados desde que fueron eliminados en la Primera Ronda del Mundial de Qatar 2022.

Asimismo, en RÉCORD+ se dio a conocer que el 'Vasco' Aguirre no quiere llegar como bombero de la Selección Mexicana y convencerán a Jaime Lozano a que se quede en el equipo como auxiliar técnico.

"El Plan B sigue siendo Javier Aguirre, han venido dialogando. En un principio, como lo revelamos acá, era obligar a 'Jimmy' Lozano a renunciar porque Javier Aguirre no quería llegar en la situación de que habían despedido a un técnico. Sino que el técnico en función había despedido porque no le había dado para más. Ahora lo que van a hacer es que ‘Jimmy’ sea su técnico auxiliar", informó Castillo.

