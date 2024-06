¡Hay tiro! David Faitelson y Marc Crosas discuten y encienden las redes sociales

La noche de este sábado, la Selección Mexicana venció a Jamaica en el debut del Tricolor en la Copa América, encuentro que generó polémica por los comentarios de David Faitelson durante la transmisión, algo que no dejó muy contento a uno de sus compañeros.

Después de que terminó el encuentro, Marc Crosas publicó un par de Tweets donde, claramente, estaba criticando a su compañero de TUDN, pidiendo que lo callaran y hasta exhibiéndolo después de un error que el exanalista de ESPN cometió durante el juego de Copa América.

Que no conozcas a 4 jugadores de Brasil lo entiendo, @DavidFaitelson_. ¿Pero a los mexicanos? — Marc Crosas (@marccrosas) June 23, 2024

David Faitelson no tardó en responderle a Crosas, asegurando que sus comentarios no aportan en nada y que, por favor, no fuera mediocre como cuando era jugador, recordando el paso que tuvo el español por equipos como Cruz Azul, Santos Laguna, Leones Negros y Tampico Madero, donde se retiró.

Crosas: me da mucho gusto que estes muy pendiente de lo que digo y hasta lo que no digo…

Aporta algo, no seas el mismo mediocre, vende espejitos que vino a México cuando no tenías nivel para jugar en la Liga MX…

Aunque haciendo lo que estás haciendo esta noche, ser el “back up”… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 23, 2024

"Crosas: me da mucho gusto que estés muy pendiente de lo que digo y hasta lo que no digo… Aporta algo, no seas el mismo mediocre, vende espejitos que vino a México cuando no tenías nivel para jugar en la Liga MX… Aunque haciendo lo que estás haciendo esta noche, ser el “back up” de la transmisión, es tu lugar, sin duda…", se lee en el mensaje de David Faitelson.

Marc Crosas contestó la publicación de David y el exESPN tuvo la última palabra de la 'guerra' de declaraciones en redes sociales entre los dos analistas de TUDN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ESTA DE VUELTA! CARAMELO ES VISTO EN EL NRG STADIUM APOYANDO A LA SELECCIÓN MEXICANA